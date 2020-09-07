Aşk 101 dizisinde üçüncü corona vakası

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu olan Aşk 102 dizisinin çekimleri için sette olan Kubilay Aka ve Alina Boz'un corona virüsüne yakalandığı haberi magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ünlü oyuncuların haberinin şoku atlatılamamışken Aşk 102 dizisinin bir diğer oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın da corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Yazıcı haberlerin ardından bir paylaşım yaptı.

Dünya genelinde salgının etkisi sürerken ülkemizde Haziran ayında başlayan normalleşme süreci kapsamında pek çok yer çalışmaya başlamış ve dizi setleri de hareketlenmişti. Ancak son gelen haberler hiç de içaçıcı olmadı. Son dönemin popüler oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Aka’nın corona virüsü olması herkesi korkuttu. Aşk 102 dışında Çukur dizisinde de rol alan Kubilay Aka’nın ardından sette sıkı tedbirler alındı.

BİR POZİTİF HABERİ DAHA GELDİ

Alina Boz ve Kubilay Aka’nın corona virüsüne yakalandığının anlaşılmasının ardından dizinin setinde bir gerginlik yaşanırken, dizinin bir diğer oyuncusu olan İpek Filiz Yazıcı’nın da corona virüsü testinin pozitif çıktığı anlaşıldı.

Aşk 102’nin yanı sıra Yeni Hayat dizisinde de rol alan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı haberin duyulmasının ardından bir paylaşım yaptı. Camın ardından elini uzatan ünlü oyuncu bu paylaşıma “sosyal mesafe” notunu düştü.

İpek Filiz Yazıcı’nın test sonucunun ardından Yeni Hayat dizisinin setine de ara verildi.

ALİNA BOZ’DAN İLK AÇIKLAMA

Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan ilk isim Kubilay Aka olmuş sonrasında aynı dizide rol aldığı meslektaşı Alina Boz’un da testinin pozitif çıktığı anlaşılmıştı. Alina Boz hakkında çıkan haberler sonrasında durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve şunları söyledi:

“Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor”