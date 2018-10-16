Aslıhan Malbora, 1995 yılında Afyon'da doğmuştur. Seven Ne Yapmaz dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış olan Aslıhan Malbora hakkında merak ettikleriniz haberimizde... Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşındadır?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Ağlama Anne dizisinde, Zeynep karekterine hayat veren Aslıhan Malbora hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aslıhan Malbora kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

1 Mart 1995 yılında Afyon’da doğan Aslıhan Malbora, eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümü’nde devam etmektedir. Akademi 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi de alan Aslıhan Malbora, Atv ekranlarında yayınlanan; baş rolü Seren Şirince ve Yusuf Çim’in paylaştığı; kadrosunda Şeyla Halis, Serhat Parıl ve Ferzan Hekimoğlu’nun yer aldığı Seven Ne Yapmaz dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Aslıhan Malbora şimdilerde Atv ekranlarında gösterime giren, kadrosunda Birce Akalay, Cansel Elçin, Selim Bayraktar, Sezin Akbaşoğulları gibi usta isimlerin bulunduğu Ağlama Anne dizisinde Zeynep karakterini canlandırıyor. 1.63 metre boyunda, 52 kilo olan Aslıhan Malbora Balık burcudur.

Aslıhan Malbora’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ağlama Anne (Zeynep) (TV Dizisi)

2018 – Kalbimin Sultanı (Saliha Sultan) (TV Dizisi)

2017 – Seven Ne Yapmaz (Zeynep) (TV Dizisi)