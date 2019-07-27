Atilla Taş’tan Seray Sever’e tepki

Atilla Taş, "Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin" sözleri ile tepki çeken Seray Sever'e tepki gösterdi.

Seray Sever’in Hakan Hatipoğlu’nun sunduğu ‘Gel Yazın Konuşalım’ programındaki “Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor.Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım… En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin…” açıklamaları tepki çekmeye devam ediyor.

Sever’e sosyal medyadan tepki yağarken, Atilla Taş da cevap verdi. Taş, Sever’in bu sözleri ile ilgili “Seray Sever bu ne bilmişlik yahu! Misafir çocuğu gibisin çimdiklik. Bomba düşmedi diye sevinelim mi? Millet aç aç! Senin gibi tuzu kuru değil herkesin. Sırça köşklerinizden bakınca öyle mi görünüyor ülke? Bi bitmediniz arkadaş yahu!” dedi.