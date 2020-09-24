Barbaros dizisinin başrol oyuncusu belli oldu

TRT 1'de yayınlanacak olan Barbaros dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Barbaros dizisinde, Barbaros Hayreddin Paşa’yı Engin Altan Düzyatan canlandıracak.

Osmanlı’nın ilk kaptanı olan Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını konu alan dizide başrolde Çağatay Ulusoy’un yer alması bekleniyordu. Ancak yeni gelişmelere göre başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan oldu.

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR?

Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli – 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir “Türk Gölü” olarak anıldı. Osmanlı’nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire’ye nizam verdi.

Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546'da İstanbul'da öldü, Beşiktaş’taki türbesine defnedildi.