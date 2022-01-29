Benan Kocadereli eski eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na bu sözlerle veda etti

İstanbul Yeşilköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Ece Erken'in "Kocamın katilleri bulun" diyerek yaptığı paylaşımların ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den de ilk paylaşım geldi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 65 bin lira anlaşmazlık nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Suphi Malgaz ve Gökhan Karakan arasında bir gayrimenkul satışı nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Taraflar 65 bin lira üzerinde anlaştı. Suphi Malgaz bu parayı avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan belge imzalayarak almalarını istedi.

TETİKÇİ DAHİL 4 KİŞİ ARANIYOR

Gökhan Karakan “Abilerim” dediği Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge’yi para almaya gönderdi. Çıkan tartışmada da Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü. Tetiği Kadir Yasak’ın çektiği saptandı. Polis, Gökhan Karakan ile Uğur Can Bilge’yi gözaltına aldı. Aranan 4 kişiden Kadir Yasak ile Ali Yasak kardeşlerin ‘Drej Ali’ lakaplı Ali Yasak’ın yeğenleri olduğu öğrenildi.

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DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul’dan memleketi Rize Fındıklı’ya getirilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün toprağa verildi. Eşi sunucu Ece Erken tabuta kapanıp ağladı. Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli de cenaze törenindeydi. Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından paylaşım yaptı.

“EVLATLARIMIN BABASI NURLAR İÇİNDE UYUSUN”

İki çocuğunun babasına son vazifesini yaptığını söyleyen Benan Kocadereli, “Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

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