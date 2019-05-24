Benim Tatlı Yalanım dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Benim Tatlı Yalanım’da kimler oynuyor?

Benim Tatlı Yalanım'ın ilk fragmanı yayınlandı başrollerini; Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Star’ın yeni dizisi “Benim Tatlı Yalanım” ilk tanıtımı izleyici ile buluştu. Star’da 13 Haziran Perşembe izleyici ile buluşacak olan Benim Tatlı Yalanım'a dair ayrıntılar merak ediliyor...

Nejat ve Suna'nın beyaz bir yalanla başlayıp, tutku dolu bir aşka dönüşecek hikayelerini anlatacak olan Benim Tatlı Yalanım yakında ekranlarda olacak. Benim Tatlı Yalanım’ın ilk fragmanı yayınlandı. Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.

BENİM TATLI YALANIM’DA KİMLER OYNUYOR?

Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural'ın üstlendiği, Ahmet Saraçoğlu, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı “Benim Tatlı Yalanım” 13 Haziran Perşembe, 20.00'de Star'da.