Bergüzar Korel doğum için gün sayıyor

İkinci kez anne olmak için gün sayan Bergüzar Korel, önceki gün Levent’te objektiflere yansıdı. Bir AVM’de öğle yemeği yiyen Korel, kendisine yöneltilen sorulara ayak üstü cevap verdi. Korel, “Bugün öyle bir gezintiye çıkmak istedim. Doğuma son iki ay gibi kısa bir süre kaldı. Ağrılarım fazla yok uslu bir çocuk olacak gibi geliyor” dedi.

“SAHNEYİ ÇOK ÖZLEDİM”

Kızlar ve Oğlanlar isimli tiyatro oyununu doğum için yarıda bırakan Korel, “Doğumdan sonra tekrar sahneye ne zaman dönerim bilmiyorum ama çok özledim, inşallah en kısa zamanda tekrar dönmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

