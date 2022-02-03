Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un mutlu günü

Berk Oktay, dün kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u ailesinden istedi. Nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, mutluluklarını Instagram'dan paylaştı.

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2021 yılında Avukat Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü çift dün akşam evliliğe ilk adımını attı. Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy’u ailesinden istedi.

Atiksoy’un elinden tuzlu kahve içen Oktay, o anları Instagram hesabından, “Vicdansız…” notuyla paylaştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nikâh masasına oturmak için dizi sezonunun tatile girmesini bekleyecek.

“GEL DE ‘EVET’ DEME…”

Berk Oktay, bir yıl önce Yıldız Çağrı Atiksoy’a böyle evlilik teklif etmişti…

Oktay, el ele tutuştukları bu kareyi, “Beraber yaşlanalım mı?’ dedim, ‘Evet’ dedi” notuyla yayınlamıştı.

Atiksoy ise, mutluluğunu, “Gel de ‘Evet’ deme… Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim” sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı.

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