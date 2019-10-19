Bir Aile Hikayesi 18. bölüm izle: Bir Aile Hikayesi final bölümü yayınlandı

Bir Aile Hikayesi 18. bölüm izle: Bir Aile Hikayesi final bölümü yayınlandı

Bir Aile Hikayesi 18. bölümüyle final yapıyor. Mahur, Şakir’in vefatından sonra bu kayıpla baş etme yolları aramaktadır. Ancak Şakir’in son isteği, tüm ailenin bu durumla baş etmesini oldukça kolaylaştıracaktır. Bir Aile Hikayesi final bölümü linki haberimizde...

Bir Aile Hikayesi 18. son bölümüyle birlikte final yapıyor. Final bölümüde, Güneş evinde Reyhan ve Cem'in arasındaki sular durulurken, ailenin tüm hayatını derinden etkileyecek bir felaket yaşanmak üzeredir. Berk'in tiyatro başarısının ardından kariyerinde yeni gelişmeler olacaktır.

BİR AİLE HİKAYESİ FİNAL İZLE

Berk'in acı geçmişiyle yüzleşmesini ve geleceğine dair yeni kararlar vermesini gerektirecektir. Erdem'in, Beste'nin geçmiş yaralarına büyük desteği, aralarındaki bağı daha da güçlendirir. Güneş ailesi, zamanla aralarına katılan yeni bireylerle birlikte, geride bıraktıklarını kalplerinde yaşatarak, kocaman, güzel bir aile hikâyesi yaşamaya devam ederler.