Bir hafta önce baba olmuştu… Emre Karayel’in acı günü

Bir hafta önce ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Emre Karayel, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

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Emre Karayel, 2020 yılında Gizem Demir ile nikâh masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Karayel, 7 gün önce de ilk bebeği Can’ı kucağına aldı. Ancak oyuncu bebeğinin mutluluğunu yaşarken babasının ölüm haberini aldı.

“CANIMIZ BABAMIZ VEFAT ETTİ”

Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Emre Karayel, “Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Cenazesi Adana Kabasakal Mezarlığı’nda ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

“ZAMANIN DURDUĞU AN”

Babalık heyecanı yaşayan Emre Karayel, geçen gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Zamanın durduğu an. Bebekler enerjinizi hissediyor derlerdi de inanmazdım. Oğlum ağladığında ona ‘babacım yanındayız annen baban seni çok seviyoruz korkma’ diyorum, susuyor yeminle” demişti.

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