Bircan Bali: Ece Erken’den haber alamıyoruz

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali ise sunuculuğunu yaptığı programda ağlayarak "Ece Erken'e ulaşamıyoruz" dedi.

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Geçen sene sunucu Ece Erken ile evlenen Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içinde kalan Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

“ECE’YE KİMSE ULAŞAMIYOR”

Ece Erken’in yakın arkadaşı Bircan Bali sunuculuğunu yaptığı programda ağlayarak şunları söyledi:

* Çok taze aldık haberi… Çok anılarımız ve çok yaşanmışlıklar var. Kıymetli abim dün gece hain bir saldırıda vücuduna yedi kurşun isabet etti. Hayatını hastanede kan kaybından dolayı kaybetti.

* Ece ile onların inanılmaz bir ilişkisi vardı. Her şeyden öte Şafak abinin çocuklarına çok düşkün olduğunu düşündükçe her şey çöpe gidiyor. Çocuklarının haberi yok.

* Şafak abinin son sözü ‘Lütfen beni kurtarın’ olmuş.

* Saatlerdir Ece’den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece’ye kimse ulaşamıyor.

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