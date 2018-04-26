Bizim Hikaye 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye 31. son bölüm izle

Bizim Hikaye 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye 31. son bölüm izle

Bizim Hikaye 31. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Evlerine el konulduğunu öğrenen Elibollar’ı zor günler beklemektedir. Barış babasının bu hareketine çok sert tepki verir. Fakat bu Servet’i kızdırarak daha da ileriye gitmesine sebep olur. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bizim Hikaye dizisine ilişkin son ayrıntılar...

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Bizim Hikaye, yabancı bir dizi olan Shameless’ın uyarlaması. Başrollerinde ise Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan yer alıyor. Bizim Hikaye dizisinin son bölümünde aile evi kaybetme riski ile karşı karşıya kalır, peki çözüm ne olacak? Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ayla ise Barış'ı mahalleden söküp almaya kararlıdır. Bu yüzden Servet'in yaptıklarına göz yumar.Filiz ise ilk defa bu kadar çaresiz hissetmektedir. Artık elinden bir şey gelmediğini düşünen Filiz'i ayakta tutan, sevdiklerinin ve Barış'ın desteği olur. Başlarını sokacak yeni bir ev bulana kadar Filiz ve kardeşleri birbirlerine destek olarak bu zor zamanları atlatmaya çalışırlar.

Elibollar'ın başına gelenleri sonradan öğrenen Cemil artık mahallede hakkında konuşulanlardan bıkmıştır. Filiz'le bu durumu düzeltmesi için konuşurken Filiz beklenmedik bir çıkışla tüm mahalleyi şaşırtır. Artık iyice deliye dönen Cemil, kendisine yapılanların bedelini ödetecektir.

Hala elmasların peşinde olan Ömer, Filiz'e hem yakınlaşmak hem de elmasların yerini öğrenmek için farklı bir yol dener. Tülay ise Tufan'ın son zamanlarda bir şeyleri gizlemesinden ve yalan söylemesinden çok şüphelenmiştir. Tufan'ı takip eden Tülay, şaşırtıcı bir gerçeği öğrenmek üzeredir.

Sokakta kalmaktan kurtulmak için seferber olan Elibollar, büyük küçük demeden çözüm bulmanın yollarını ararlar. Birlikte mücadele ederlerken “yuva” denilen şeyin dört duvardan ibaret olmadığını bir kez daha anlamış olurlar. Ailesinin düştüğü durumu görmezden geliyormuş gibi görünen Fikri ise sonunda yine herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.

Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM