Bizim Köyün Şarkısı filmi nerede çekildi? Bizim Köyün Şarkısı konusu ve oyuncuları…

Bizim Köyü Şarkısı bu akşam tekrardan ekranlarda yayınlanacak. Yönetmenliğini Tugçe Soysop'un yaptığı ve 2018 yılında vizyona giren Bizim Köyün Şarkısı yaptığı gişe başarısı ile dikkat çekmişti. Bu akşam televizyonda yayınlanacak Bizim Köyün Şarkısı konusu ve oyuncuları…
BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU
İstanbul'da yaşayan Çınar'ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye dönerler. Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?
BİZİM KÖYÜN ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?
Bizim Köyün Şarkısı filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise Muğla Yeşilyurt’ta gerçekleştirildi.
BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI
Berat Efe Parlar
Esat Polat Güler
Dora Dalgıç
Tansel Öngel
Güneş Sayın
Sezai Aydın
Aslı Omağ
Eda Döğer
Alperen Efe Esmer
İhsan Berk Aydın
Taha Sönmezışık
İkra Külahoğlıoğlu
İknur Külahlıoğlu
Zeynep Ilgın Çelik
Efe Aydın
Doğa Rutkay (Konuk Oyuncu)
Yonca Evcimik (Konuk Oyuncu)
İskender Paydaş (Konuk Oyuncu)
Burak Kut (Konuk Oyuncu)
Kıvanç Baranarslan (Konuk Oyuncu)