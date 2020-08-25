Bizim Köyün Şarkısı filmi nerede çekildi? Bizim Köyün Şarkısı konusu ve oyuncuları…

Bizim Köyün Şarkısı filmi nerede çekildi? Bizim Köyün Şarkısı konusu ve oyuncuları…

İstanbul’dan Muğla’ya yerleşen bir baba ve çocuğunun köye yerleşim sürecini komik bir dille anlatan Bizim Köyün Şarkısı filmi bu akşam ekranlarda olacak. Güldüy Güldüy ekibinin oynadığı ve aile, dostluk, fedakarlık ile yardımseverlik gibi kavramların işlendiği Bizim Köyün Şarkısı filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Bizim Köyü Şarkısı bu akşam tekrardan ekranlarda yayınlanacak. Yönetmenliğini Tugçe Soysop'un yaptığı ve 2018 yılında vizyona giren Bizim Köyün Şarkısı yaptığı gişe başarısı ile dikkat çekmişti. Bu akşam televizyonda yayınlanacak Bizim Köyün Şarkısı konusu ve oyuncuları…

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU

İstanbul'da yaşayan Çınar'ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye dönerler. Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Köyün Şarkısı filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise Muğla Yeşilyurt’ta gerçekleştirildi.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Esat Polat Güler

Dora Dalgıç

Tansel Öngel

Güneş Sayın

Sezai Aydın

Aslı Omağ

Eda Döğer

Alperen Efe Esmer

İhsan Berk Aydın

Taha Sönmezışık

İkra Külahoğlıoğlu

İknur Külahlıoğlu

Zeynep Ilgın Çelik

Efe Aydın

Doğa Rutkay (Konuk Oyuncu)

Yonca Evcimik (Konuk Oyuncu)

İskender Paydaş (Konuk Oyuncu)

Burak Kut (Konuk Oyuncu)

Kıvanç Baranarslan (Konuk Oyuncu)