Bora Akkaş kimdir? Bora Akkaş nereli ve kaç yaşında?

Bora Akkaş, 1990 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Gönlümdeki Köşk Olmasa adlı sinema filmi ile yaşayan Bora Akkaş hakkında merak edilenler haberimizde... Bora Akkaş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde, Rıfat Ayaz karakterini canlandıran Bora Akkaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Bora Akkaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BORA AKKAŞ KİMDİR?

Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tam adı Doğa Bora Akkaş’tır. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında eğitim görmüştür.

2009 yılında Geniş Ailem dizisinde canlandırdığı Zekai karakteriyle tanınan Bora Akkaş, Gönlümdeki Köşk Olmasa adlı sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Bora Akkaş; Çifte Saadet, Annemin Yarası, Bebek İşi, Annem Uyurken, Unutma Beni, Ruhumun Aynası, Dayan Yüreğim, Geniş Aile Yapıştır, Öğrenci İşleri, Kocan Kadar Konuş, Taş Mektep, Çalgı Çengi, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman gibi pek çok yapımda rol almıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Rıfat karakterine hayat veren Bora Akkaş, 1.78 metre boyunda, 71 kilo ve terazi burcudur.

Bora Akkaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kurşun (Rıfat) (TV Dizisi)

2019 – Topal Şükran’ın Maceraları (Sinema Filmi)

2019 – Dengi Dengine (Mert) (TV Dizisi)

2018 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Gürbüz) (Sinema Filmi)

2017 – Dayan Yüreğim (Rıfat) (TV Dizisi)

2017 – Ay Lav Yu Tuu (Fırat) (Sinema Filmi)

2017 – Aslan Ailem (Mutlu) (TV Dizisi)

2016 – Çifte Saadet (Tarık Çatık) (TV Dizisi)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Mehmet) (Sinema Filmi)

2016 – Geniş Aile 2: Her türlü (Zekai) (Sinema Filmi)

2015 – Öğrenci İşleri (Umut) (Sinema Filmi)

2015 – Kocan Kadar Konuş (Mehmet Şükrü) (Sinema Filmi)

2015 – Geniş Aile Yapıştır (Zekai) (Sinema Filmi)

2015 – Annemin Yarası (Salih) (Sinema Filmi)

2014 – Ruhumun Aynası (Çetin) (TV Dizisi)

2014 – Mahalle Kahvesi (Kısa Film)

2014 – Boynu Bükükler (Denişik Mithat) (TV Dizisi)

2013 – Yüksek Giriş (TV Dizisi)

2013 – Herşey Yolunda Merkez (Efe) (TV Dizisi)

2013 – Bebek İşi (Ozan) (TV Dizisi)

2012 – Taş Mektep (Mehmet) (Sinema Filmi)

2012 – Kaos Örümcek Ağı (UGT Bilgi Sistem Uzmanı) (Sinema Filmi)

2012 – Annem Uyurken (Mert) (TV Dizisi)

2011 – Çalgı Çengi (Kapıdan Bakan Çocuk) (Sinema Filmi)

2010 – Memleket Meselesi (Deniz) (Sinema Filmi)

2010 – Kaledeki Yalnızlık (Sinema Filmi)

2009-2011 – Geniş Aile (Zekai) (TV Dizisi)

2009 – Adab-ı Muaşeret (Eko) (Sinema Filmi)

2008 – Cesaretin Var mı Aşka (Soner Karataş) (TV Dizisi)

2007 – Son Tercih (Mert) (TV Dizisi)

2006 – Küçük Kıyamet (Batu) (Sinema Filmi)

2004 – Dişi Kuş (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (Çaycı Çırağı) (TV Dizisi)

2002 – Unutma Beni (Sergen) (TV Dizisi)

2002 – Gönlümdeki Köşk Olmasa (Osman) (Sinema Filmi)