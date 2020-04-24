Bülent Bilgiç kimdir? Bülent Bilgiç nereli ve kaç yaşında?

Bülent Bilgiç, 1954 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Yüz Karası isimli sinema filmi ile geçen Bülent Bilgiç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Bülent Bilgiç nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Vilayet Mustafa karakterini canlandıran Bülent Bilgiç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bülent Bilgiç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BÜLENT BİLGİÇ KİMDİR

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Bülent Bilgiç, 4 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kız kardeşi yazar Ahmet Altan ile evli olan Bülent Bilgiç, yazar Hıncal Uluç’un da dayısının oğludur.

Cumhuriyet Gazetesinde beş yıl spor ve sanat muhabirliği yapan Bülent Bilgiç; Egemen Bostancı'nın yanında müzikallerde oyunculuk ve koordinatörlük yaptı. Hisseli Harikalar Kumpanyası, Geceye Selam, Çöpçatan Fendi müzikallerinde hem oyuncu hem de Haldun Dormen'in yönetmen yardımcılığını yapan Bülent Bilgiç kamerarala karşısına ilk kez 1981 yılında yayınlanan Yüz Karası filminde canladırdığı Kemancı Doğan karakteri ile geçmiştir.

Onlarca sinema filmi, tv filmi ve tv dizisinde rol alan Bülent Bilgiç, ayrıca radyo skeçleri ve metin yazarlığı da yapmıştır. Eşi vefat eden Bülent Bilgiç'in Buket Bilgiç adında bir kızı vardır.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Mustafa karakterine hayat veren Bülent Bilgiç, Başak burcudur.

Bülent Bilgiç'in rol aldığı diziler ve filmler:

Yapımcı:

2006 – Hacı (TV Dizisi)

Oyuncu:

2019 – Güvercin (Vilayet Mustafa) (TV Dizisi)

2017 – Davetsizler (Sinema Filmi)

2014 – O Hayat Benim (Kenan)(TV Dizisi)

2013 – Hızır Ekip (Zahir Baba) (TV Dizisi)

2011 – Mazi Kalbimde Yaradır (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Farklı Desenler (Ayhan) (TV Dizisi)

2010 – Çakıl Taşları (Hüseyin) (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (İmam Burhan) (TV Dizisi)

2009 – Kavak Yelleri (Poyraz) (TV Dizisi)

2008 – İpsiz Recep (TV Dizisi)

2008 – Kendi Okulumuza Doğru (Yusuf) (TV Dizisi)

2007 – Vazgeç Gönlüm (Avraz) (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Nazmi) (TV Dizisi)

2005 – Zeytin Dalı (TV Dizisi)

2005 – Naciye’yi Kim Sevmez (TV Dizisi)

2005 – Memleket Hikayeleri – Misket Kız (Kır Ağa) (TV Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (Ahmet Korcan) (TV Dizisi)

2004 – 2007 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 – Hızmalı (TV Filmi)

2002 – Berivan (Bekir) (TV Dizisi)

2001 – Şeytan Çıkmazı (TV Filmi)

2001 – Derman Bey (Mahmut) (TV Dizisi)

2000 – Çember (Metin) (TV Filmi)

1999 – Kurt Kapanı (Salih Hoca ) (TV Dizisi)

1999 – Bize Ne Oldu (Hidayet) (TV Dizisi)

1998 – Çöpten İnsanlar (Sinema Filmi)

1998 – Küçük İbo (Hasan) (TV Dizisi)

1998 – Hesabım Bitmedi (TV Dizisi)

1998 – Gülün Bittiği Yer (Öğretmen) (Sinema Filmi)

1998 – Aşka Tövbe (Video)

1997 – Gülüm (TV Dizisi)

1996 – Hemşerim (Üzeyir) (TV Dizisi)

1996 – Dönüş Yemini (Hasan) (Sinema Filmi)

1995 – Ölümsüz Karanfiller (Nâbi) (Sinema Filmi)

1995 – Çiçek Taksi (Recep) (TV Dizisi)

1995 – Zıpçıktı (Cihangir) (TV Dizisi)

1995 – Aşk ve Gurur (Ferhat Akpınarlı) (TV Dizisi)

1995 – 155 Polis İmdat (TV Dizisi)

1994 – İş (Sinema Filmi)

1994 – Zalim (Sinema Filmi)

1994 – Yarasa (Mustafa (Şair)) (Sinema Filmi)

1994 – Umut Dünyası ( ) (TV Dizisi)

1994 – Sevginin Gücü (2) (TV Dizisi)

1994 – Sevgi Oyunu (TV Dizisi)

1994 – Küçük Bey (TV Filmi)

1994 – Gönül Bahçelerinde (Sinema Filmi)

1994 – Bay Kamber (Bekir) (TV Dizisi)

1993 – Sevginin Böylesi (Selçuk) (Sinema Filmi)

1993 – Oyun Bozuldu (Murat) (TV Filmi)

1993 – Geceler (Fikret) (TV Dizisi)

1993 – Ezan Sesleri (TV Filmi)

1993 – Ebul Hasan-i Harkani Hz. (TV Filmi)

1992 – Günlerden Pazar (Sinema Filmi)

1991 – Yıldızlar Gece Büyür (Erdal) (TV Dizisi)

1991 – Umut Hep Vardı (Doktor) (Sinema Filmi)

1991 – Köroğlu (Köroğlu) (TV Dizisi)

1991 – Bir Güzel Bir Adam (Sinema Filmi)

1990 – Yorum Yok (Sinema Filmi)

1990 – Kocakarılar (TV Filmi)

1990 – Kiraz Çiçek Açıyor (Sinema Filmi)

1990 – Karartma Geceleri (Astğ. İlhan Paytak) (Sinema Filmi) 1990 – Darbe (Sinema Filmi)

1989 – Şeytanın Kurbanları (Cemil) (TV Dizisi)

1989 – Öğretmen Zeynep (Orhan) (Sinema Filmi)

1989 – Önce Kuşlar Geçti (Sinema Filmi)

1989 – Suçlu (Gazeteci) (Sinema Filmi)

1989 – Sevgiler Düşlerde Kaldı (Sinema Filmi)

1989 – Sabahın İlk Işıkları (Sinema Filmi)

1989 – Raslantı (Sinema Filmi)

1989 – Medcezir Manzaraları (Ali) (Sinema Filmi)

1989 – Kilyos Cinayeti (Doktor Fikret) (Sinema Filmi)

1988 – Yarın Cumartesi (Fikret) (Sinema Filmi)

1988 – Kıbrıs’ta Vuruşanlar (TV Dizisi)

1988 – Herşey Güzeldi (Sinema Filmi)

1988 – Gemileri Yakmak (TV Filmi)

1988 – Deniz Yıldızı (Tarık) (Sinema Filmi)

1988 – Bir Beyin Oğlu (İskender) (Sinema Filmi)

1987 – Şüphe (Video)

1987 – Yasemin (Bülent) (Sinema Filmi)

1987 – Yakışıklı (Sinema Filmi)

1987 – Yolun Sonu (Sinema Filmi)

1987 – Katırcılar (Gürcan Çavuş) (Sinema Filmi)

1987 – Karınca Katarı (Ferhat) (Sinema Filmi)

1987 – Bütün Kuşlar Vefasız (Sinema Filmi)

1986 – Yollu Dilber (Mustafa) (Sinema Filmi)

1986 – Umut Sokağı (Bülent Alper) (Sinema Filmi)

1986 – Sıcak Tatlı Yaz (Sinema Filmi)

1986 – Sen Türkülerini Söyle (Şerif) (Sinema Filmi)

1986 – Kertenkele (Sinema Filmi)

1986 – Erkek Milleti (Cemal) (Sinema Filmi)

1986 – Bir Tatil Gecesi (Sinema Filmi)

1985 – Yaz Bitti (Süha) (Sinema Filmi)

1985 – Sana Öyle Hasretim Ki (Sinema Filmi)

1985 – Oyun Bitti (Sinema Filmi)

1985 – Bu İkiliye Dikkat (Nusret) (Sinema Filmi)

1985 – Assolist (Suat) (Sinema Filmi)

1985 – 14 Numara (Sinema Filmi)

1984 – Yabancı (Ayhan) (Sinema Filmi)

1984 – Uç Güzel Güvercinim (Kemal) (Sinema Filmi)

1984 – Lodos Zühtü (Sinema Filmi)

1984 – Karımı Gördünüz mü? (Sinema Filmi)

1984 – Hercai (Sinema Filmi)

1984 – Gizli Duygular (Cem) (Sinema Filmi)

1984 – Fırtına Kemal (Bülent) (Sinema Filmi)

1984 – Darbe (Ali) (Sinema Filmi)

1984 – Beklenmeyen Randevu (Sinema Filmi)

1983 – Seni Seviyorum (Sinema Filmi)

1983 – Kartallar Yüksek Uçar (Mehmet Çolakefe) (TV Dizisi)

1983 – Güneşin Tutulduğu Gün (Ali) (Sinema Filmi)

1983 – Gecelerin Kadını (Kemal) (Sinema Filmi)

1982 – Şıngırdak Şadiye (Bitirim Bekir) (Sinema Filmi)

1982 – Yürek Yarası (Cemşiroğlu Mustafa) (Sinema Filmi)

1982 – Nasıl İsyan Etmem (Mehmet) (Sinema Filmi)

1982 – Hülyam (Murat) (Sinema Filmi)

1982 – Gülsüm Ana (Cem) (Sinema Filmi)

1982 – Gurbet Kuşları (Osman) (Sinema Filmi)

1982 – Gazap Rüzgarı (Ömer in Adamı) (Sinema Filmi)

1981 – Yüz Karası / Şöhretin Sonu (Kemancı Doğan) (Sinema Filmi)

Yapım Ekibi:

2000 – Kumru (Genel Yönetmen) (TV Filmi)