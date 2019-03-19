Söz dizisi gözyaşlarına boğdu! Burak Sevinç diziye veda etti! Çanakkale’nin yıldönümünde…
Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüne denk gelen dizi dün gece nefesleri kesen bir bölümle ekrana geldi. Burak Sevinç’in canlandırdığı Fethi karakteri dün Söz dizisine göz yaşları ile veda etti. Anti terör Tim’in üyelerinden olan Fethi’nin son sözleri de tüyleri diken diken etti. Söz dizisinin son yayınlanan bölümü olan 75. bölümde Fethi anma etkinlikleri için yapılan hain plana engel olmak istiyor. Engel oluyor da. Ama orada da şehit düşüyor. Arkadaşlarına ve sevdiği kadına sadece ‘Vatan Sağolsun’ diyebiliyor.
SÖZ DİZİSİNDE ACI SAHNE
Güvenlik güçlerinin ülke sevdası için canını bile hiçe sayarak nasıl mücadele ettiğini anlatan dizinin son yayınlanan bölümünde yürekleri yakan o sahneler…
FETHİ’NİN SON SÖZLERİ: