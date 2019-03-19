Söz dizisi gözyaşlarına boğdu! Burak Sevinç diziye veda etti! Çanakkale’nin yıldönümünde…

Söz dizisi dün akşam yayınlanan son bölümü ile tüyleri diken diken etti. Dizi dün akşam reytinglerde birinci geldi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde yayınlanan dizide Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev alan üstçavuş Fethi Kulaksız şehit düştü. Hem de başarıları için ödül alacağı gecede, arkadaşlarının ve daha yeni nişanlandığı sevgilisinin gözleri önünde hayata gözlerini yumdu. Twitter'da #VurdularBeni hastagi ile dizinin son bölümüne övgüler yağdı.

Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüne denk gelen dizi dün gece nefesleri kesen bir bölümle ekrana geldi. Burak Sevinç’in canlandırdığı Fethi karakteri dün Söz dizisine göz yaşları ile veda etti. Anti terör Tim’in üyelerinden olan Fethi’nin son sözleri de tüyleri diken diken etti. Söz dizisinin son yayınlanan bölümü olan 75. bölümde Fethi anma etkinlikleri için yapılan hain plana engel olmak istiyor. Engel oluyor da. Ama orada da şehit düşüyor. Arkadaşlarına ve sevdiği kadına sadece ‘Vatan Sağolsun’ diyebiliyor.

SÖZ DİZİSİNDE ACI SAHNE

Güvenlik güçlerinin ülke sevdası için canını bile hiçe sayarak nasıl mücadele ettiğini anlatan dizinin son yayınlanan bölümünde yürekleri yakan o sahneler…



FETHİ’NİN SON SÖZLERİ: