Buse Meral kimdir? Buse Meral nereli ve kaç yaşında?

Buse Meral, 1999 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Ege'nin Hamsisi dizisi ile yaşayan Buse Meral hakkında merak edilenler haberimizde... Buse Meral nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol alan Buse Meral hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Buse Meral kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BUSE MERAL KİMDİR?



Buse Meral, 25 Temmuz 1999 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Ege’nin Hamsisi dizisinde canlandırdığı Derya Çınar karakteri ile yaşayan Buse Meral, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisinde rol almaktadır. Buse Meral, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.



Buse Meral’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2018 – 2019 – Tek Yürek (Serenay) (TV Dizisi)

2018 – Ege’nin Hamsisi (Derya) (TV Dizisi)