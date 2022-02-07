Büşra Pekin malzeme gelmeyince 9 kilo aldı

Dilber Ay’a hayat veren Büşra Pekin, Amerika'dan malzemeler gelmeyince rolü için dokuz kilo aldığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Geçen cuma günü vizyona giren ‘Dilber Ay’ filminin başrolündeki Büşra Pekin ile rol arkadaşı Nursel Köse ‘Dayı Şov’ programına konuk oldu. İki yaz önce 15 kilo verip incecik olan Pekin bu rol için 9 kilo almıştı.

Oyuncu aslında protezle şişman bir hale gelmesinin planlandığını söyledi. Pekin “Pandemi öncesinde Amerika’dan bazı malzemeler gelecekti. Ama gelmeyince fiziksel olarak benzeyebilmek için kilo aldım. Daha da iyi oldu” dedi.

Pekin, Dilber Ay’ın dilinin tek bir yöreye ait olmadığını, bu sebeple konuşmalar üzerine epey çalıştığını söyledi.

Hazırlık sürecini anlatan Pekin, “Dilber Ay’ın videolarını izledim. 60 yaşını seyrettim ama 19 yaşının empatisini kurarak o senelere dönmeye çalıştım” diye konuştu.

Filmde Dilber Ay'a iyi davranan kaynanasını canlandıran Nursel Köse de “İlk defa iyi kadını oynadım. Melek gibi birini oynamaya bayılmıyorum zaten. Zaaflı roller daha zevkli. Hiçbir insan beyaz ya da siyah değildir. Oynadığım rollerden kahraman yaratıyorum” ifadelerini kullandı.

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