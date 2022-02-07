Camdaki Kız’ın Hayri’si oğlu ve eşini ilk kez paylaştı
Oyuncu Cihangir Ceyhan Sosyal medya hesabından oğlu ve eşinin fotoğraflarını ilk kez paylaştı. Ceyhan'ın gönderiyi yorumlara kapatması dikkat çekti..
‘Sıfır Bir’ adlı dizide oynadığı ‘Cio’ karakteriyle adını duyuran ve sonrasında ‘Çukur’, ‘Alev Alev’ gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cihangir Ceyhan şimdilerde ‘Camdaki Kız’ dizisinde ‘Hayri’ karakteriyle rol alıyor.
Ceyhan, Instagram hesabından ilk defa oğlu ve eşiyle fotoğrafını paylaştı.
Oyuncu, oğlunun doğum gününü kutladığı paylaşımına “İlhan Cihangir’imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin” notunu düştü.
Cihangir Ceyhan’ın ailesiyle pozlarını yorumlara kapatması dikkat çekti.