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Cannes, oyuncu Nilperi Şahinkaya’ya zehir oldu

Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarının kaldığı villaya hırsız girdi. Kimliği ve pasaportu çalınan oyuncu, olayın ardından Türkiye Konsolosluğu'na koştu.

Yayınlanma: 11:52 - 27 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Son dönemde Cem Yılmaz’ın Netflix’te yayınlanan ‘Erşan Kuneri’ dizisinde canlandırdığı ‘Seyyal’ karakteriyle adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için Fransa’ya gitti.

Sevgilisi ve arkadaşlarıyla festivalin tadını çıkaran Nilperi Şahinkaya önceki gece tatsız bir olay yaşadı.

Nilperi Şahinkaya

Oyuncu ve arkadaşlarının kaldığı villaya hırsız girdi. Çalınan eşyalar arasında Nilperi’nin kimliği ve pasaportu da vardı.

Olay sonrası büyük şok yaşayan Şahinkaya soluğu Marsilya’daki Türkiye Konsolosluğu’nda aldı.

Ünlü oyuncu başına gelenleri anlatıp geçici pasaport çıkarttı.

ERKAN PETEKKAYA HIRSIZI YAKALATMIŞTI

Dört gün önce de oyuncu Erkan Petekkaya Cannes Film Festivali’nde bir kapkaççının saldırısına uğramıştı. Telefonu çalınan Petekkaya, 300 metre kovalayıp yakaladığı hırsızı Fransız polisine teslim etmişti.

Erkan Petekkaya

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