Cara Delevingne’den samimi açıklamalar: “Olmayan çocuğum için kıyafet alıyorum”

Cara Delevingne, gelecekte çocuk sahibi olmak istediği için şimdiden var olmayan çocuğu için kıyafetler aldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Harper’s Bazaar için poz veren 29 yaşındaki model ve oyuncu Cara Delevingne, aynı zamanda birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Delevingne, kendi çocuğu olmasını istediğini, ancak zihinsel olarak hazırlanmasına rağmen henüz bir süre için bir aile kurmak istemediğini söyledi.

Dergide fotoğraflara eşlik eden bir röportaj için konuşan Delevingne, “Bebek sahibi olmak istiyorum. Ama henüz değil. Gelecekte olmayan çocuğum için çocuk kıyafetleri alıyorum. Geçen gün alışverişe gittim ve mor üzerlerinde bir aslan olan minik Air Jordan’ları aldım.”

Kendini panseksüel olarak tanımlayan yıldız, büyürken LGBTQ+ rol modellerinin eksikliğinden de bahsetti: “Kendimden daha az nefret ederdim, eğer birisi olsaydı bu kadar utanmazdım. Bir queer olarak büyümek ve onunla savaşmak ve onu saklamak konusunda mutlu olduğum tek şey, bunun hakkında konuşarak insanların hayatlarını bir şekilde kolaylaştırmaya çalışmak için beni cesaretlendirmesi.”

St Vincent ve Ashley Benson gibi yıldızlarla birlikte olan Delevingne, bunun kendisinin geçmesi gereken bir şey olduğunu ve hayatının geri kalanı boyunca çıkacağı bir yolculuk olduğunu söyledi:

“Queer bir çocuk olarak büyümek, zaman zaman tecrit edici ve gezinmesi zordu. Kız kardeşlerim benim için orada olmak için ellerinden geleni yaptılar ama kim olduğumu gerçekten bilmek için geçmem gereken bir yoldu. Hala o yolculuktayım ve hayatımın geri kalanında olmaya devam edeceğim.”

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