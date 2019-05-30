Çarpışma 24. final bölümü yayınlandı! Ölümüne hesaplaşma! (Çarpışma final bölümü izle)

Çarpışma Final bölümü ile ekrana veda etti. Çarpışma 24. Son bölümde; Cansız’ın bıçakladığı Zeynep ağır yaralı bir şekilde Kadir tarafından hızla hastaneye yetiştiriliyor. Kadir sevdiği kadın yaşam mücadelesi verirken başından bir an olsun ayrılmıyor. Cansız’a olan nefreti katlanarak artan Kadir onu ele geçirmek için harekete geçiyor. Veli de Cansız’ın peşine düşüyor. Cansız’ın etrafındakileri birer birer öldürüyorlar. Cansız çemberin daraldığını farkedince adamlarından Aylin’i kaçırmalarını istiyor. Cansız Aylin’in hayatına karşılık Kadir’den Veli’yi vurmasını istiyor. Çarpışma son bölümde başka neler yaşandı? Çarpışma 24. Bölüm izleme linki ve final bölümü hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Çarpışma 24. final bölümü bugün yayınladı. Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinin 24. son bölümde; Zeynep hastaneye yetiştiriliyor. Ölümün kıyısındaki Zeynep'in Kadir'e bıraktığı veda videosu Kadir'i derinden sarsıyor. Cansız'ı öldürmek için harekete geçen Kadir, onunla iş yapan isimleri tek tek öğreniyor ve izini sürüyor. Kadir'in peşinde olduğunu öğrenen Cansız, Cemre ile birlikte olan Aylin'i zorla kaçırtıyor. Cansız, Aylin'in hayatına karşılık Kadir'den Veli'yi öldürmesini istiyor. Kadir tereddüt etmeden Veli'yi vuruyor ancak Cansız sözünde durmuyor. Bu kez Kadir'den, tıpkı Selim gibi kendisini öldürmesini istiyor. Bu sırada bir telefon sesi hesaplaşmanın seyrini değiştiriyor. İşte Çarpışma 24. Final Bölüm izleme sayfası…

ÇARPIŞMA 24. BÖLÜM ÖZETİ: FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veli, Kadir'in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini görünce onu yaptığı kötülükleri hatırlatarak kendisini öldürmesi için kışkırtmaya çalışır. Kadir kontrolünü tamamen kaybetmek üzereyken içeriye Tayfun ve Akif girer. Kadir yeniden Cansız'ı hedefine Koyar. Cansız, Kadir'i Zeynep'in yanına götürmeye karar verir.

KADİR DE ÖLÜM TUZAĞINA DÜŞTÜ!

Kadir ve Cansız Zeynep'in yanına gelirler. Cansız'ın hazırladığı bombalı tuzak o kadar karşıkinden ve imha edilmesi zordur ki Cansız onu imha edebilmeleri içi Kadir'i de tuzağa düşürür. Cansız kaçar. Bomba imha ekipleri gelir ancak bomba düzeceğine müdahale edemezler. Şimdi kurtulmaları için bir mucize gereklidir. Kadir ve Zeynep ele ele ölüme yürürken kablolardan birini kestiler ve büyük bir şans eseri bomba patlamadı.

VELİ, CANSIZ'I VURUYOR

Veli, kaçma planları yapan Cansız'ı öldürmek için harekete geçer ve pusuya yatar. Sonunda beklediği fırsatı yakalayan Veli Cansız'ı vurur. Ancak adamları, yaralı haldeki Cansız'ı kaçırır.

KADİR'DEN, ZEYNEP'E EVLİLİK TEKLİFİ

Cansız'ın ölüm uzağından mucizevi bir şekilde kurtulan Kadir Zeynep'e evlenme teklif eder. Kadir, 19 yaşındayken yine kendisine evlilik teklifinde bulunmak için aldığı yüzüğü Zeynep'in parmağına takar. Cemre Zeynep'in parmağındaki yüzünü fark eder. Zeynep Kadir'in evlenme teklif ettiğini itiraf eder.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

CANSIZ, ZEYNEP'İ BIÇAKLIYOR

Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre bu güzel haberi kutlamak için eğlenmeye gider. Bu sırada İstanbul'dan ayrılmaya karar veren ve şehre veda eden Veli'ye, öldüğünü sandığı Cansız'dan Zeynep'i öldüreceğine dair mesaj gelir. Veli, Kadir'i telefonla arar ancak ona ulaşamaz. Son çare olarak Haydar müdürü arar. Haydar adamlarını Kadir ve Zeynep'in bulunduğu gece kulübüne yönlendirir. Veli de oraya gelir. Gece kulübünde Kadir ve Cansız'ın adamları arasında çatışma çıkar. Bu çatışma sırasında Cansız, Zeynep'i sırtından bıçaklar.

ZEYNEP'İN ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

Zeynep yere yığılır. Kadir Zeynep'in uyandırmaya çalışır. Ancak Zeynep kendinden geçmiştir. Ambulans çağırmalarını ister. Kadir, Zeynep'i kucaklayarak araçlardan birine koyar ve hızla hastaneye yetiştirir. Zeynep derhal ameliyata alınır. Zeynep'in durumu kritiktir. Ölüm kalım mücadelesi veren Zeynep'in bıraktığı veda videosunu seyreden Kadir perişan olur. Cemre, Kerem ve Veli de darmadağın olurlar.