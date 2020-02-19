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Cem Yılmaz’dan sevgilisi Serenay’a çok konuşulacak emojiler
Cem Yılmaz’dan sevgilisi Serenay’a çok konuşulacak emojiler
İlişkileri, birlikte yaptıkları Atina tatilinden sonra ortaya çıkan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ve açıklamaları ile konuşulmaya devam ediyor.
Magazin 19 Şubat 2020 - 10:39

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz birlikteliği haklarında her geçen gün yapılan haberlerle konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay’ın paylaşımına bıraktığı yorumla gündeme geldi. Atina’daki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya’nın da, “Her şey göründüğü gibi” sözleriyle itiraf edilmişti. Çift şimdi de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Cem Yılmaz, sevgilisinin son paylaşımına gül ve ay emojisi koydu.

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Son güncelleme: 10:52 - 19.02.2020
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