Ceylan Ertem’in takıntılı hayranıyla ilgili yeni gelişme

Şarkıcı Ceylan Ertem, bir kadın tarafından 5 senedir takip edildiğini anlatmıştı. Takıntılı hayranının kendisi için cinsiyet dahi değiştirdiğini söyleyen Ertem'den yeni bir açıklama geldi.

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Şarkıcı Ceylan Ertem’in 5 yıldır kendisini takıntılı bir şekilde her yerde takip eden bir kadınla ilgili anlattıkları tüyler ürpertmişti.

Ceylan Ertem, şehir fark etmeksizin her konserine gelen, tatile gittiği yerlerde karşısına çıkan ve kendisi için İzmir’den İstanbul’a taşınan bu takıntılı hayranının son olarak cinsiyet değiştirip erkek olduğunu anlatmıştı.

Ceylan Ertem, “Cinsiyet ameliyatını benim için yaptığını yazdı. Bir dönem sevgilim olduğunda ‘Bana bu nasıl yaparsın’ diye mesaj gönderdi. Yaşadığım köyü öğrenmiş. Bu (önceki) akşam ‘Hayranıyım’ diyerek bir restorana benim evime gönderilmesi için yemek siparişi vermiş. Böylece tam adresimi öğrenmiş. Korkuyorum. Covid durumum geçince savcılığa gideceğim” demişti.

“ÖZÜR DİLEYİP, SÖZ VERDİ”

Konuya ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Ceylan Ertem, takıntılı hayranı için “Bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi” dedi.

Ertem, “Merak eden herkese; avukatım birkaç gündür gerekli olan her şeyi yapıyor. Karşı taraf gelen tepkilerin de büyük katkısı ile özür dileyip, bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi. Biz yine de gerekli işlemleri yaptık. Bir daha bu sıkıntının devam etmeyeceğini umuyorum. Destek olup, bu tacizin sonunda durması için sesini yükselten herkese sevgilerimi gönderiyorum. Bu kadar yüksek bir sesin karşı tarafın geri çekilmesine sebep olacağını bilmiyordum ama yine de destek almak istemiştim. Ve gerçekten çok etkili oldu. Herkese minnettarım. Yalnız olmadığını bilmek güzel bir duygu. Eminim bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacağım. Yaşarsam da binlerce şahidim var, bu bile güçlü bir duygu” ifadelerini kullandı.