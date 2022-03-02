Çiğdem Batur tacizcinin peşini bırakmadı

Oyuncu Ayşe Çiğdem Batur, cezası ertelendiği için tacizlerine devam eden saplantılı hayranı olduğu belirtilen kişi hakkında ikinci kez dava açtı. Batur, "Bu davanın peşini bırakmayacağım. Çünkü ben ve benim gibi kadınlar sen ve senin gibi sapıklarla hayatı boyunca uğraşmak zorunda kalıyor" dedi.

Hayati ARIGAN

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Oyuncu Ayşe Çiğdem Batur avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla Erdinç B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi oldu. Erdinç B. hakkında soruşturmayı tamamlayan savcılık, ‘tehdit ve cinsel taciz’ suçlarından toplam 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

SOSYAL MEDYADAN TACİZ VE TEHDİT

İddianamede oyuncu Ayşe Çiğdem Batur’a Erdinç B.’nin hayranlık beslediği, şüphelinin daha önce Twitter üzerinden Batur’a mesaj gönderip rahatsız etmesi nedeniyle yargılandığı ve ceza aldığı belirtildi.

İddianamede, Erdinç B.’nin suç tarihleri arasında kendi kullandığı Twitter hesabından Batur’a “Deniz bakışlı yarim, gülmek bir insana bu kadar mı yakışır aşkıma bak” şeklinde mesajlar gönderdiği, Batur’un Twitter hesabından bir kadın cinayetiyle ilgili yayınladığı mesaja ise “Cinsiyet fark etmez bugün sessiz kalırsan yarın sana da cehennemi yaşatırlar” şeklinde cevap yazdığı yer aldı.

SİLAHLI FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

İddianamede, Erdinç B.’nin masa üzerine konulmuş silah ve yanında yer alan mermilere ait resimler ile yine kendisinin ayakta durduğu ve elinde silah olduğu resimlerini Batur’a gönderdiği belirtildi.

İfadesinde ise söz konusu Twitter hesabını kendisinin kullanmadığını, kendisinin adına hesap açılmış olabileceğini ileri sürdüğü kaydedildi.

“SAPIKLARA TEPKİ GÖSTERMEDİĞİMİZ SÜRECE…”

Çiğdem Batur bir kadın cinayetinin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada yaşadığı taciz olayını gündeme getirerek şunları söylemişti:

“Çünkü biz sizin gibi sapıklara tepki göstermediğimiz sürece ve siz ceza almadığınız sürece maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor. Şimdi cesaretin varsa bu videonun altına da bana yazdığın mesajları aynı özgüvenle yazsana… Hadi telefonun arkasında o klavyenin arkasında bana özgüvenle bulunduğun tacizi şimdi burada herkesin önünde bulunsana…İşte o işler öyle olmuyor. O yüzden ben bu işin arkasındayım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu Erdinç B. isimli şahsın en kısa zamanda ceza alması için canla başla uğraşacağım.”

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