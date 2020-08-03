Daria’nın darp edildiği mekanın sahibi Şeyma’nın eski sevgilisi çıktı

Çeşme'de bir gece kulübünde gerçekleşen darp olayı sonrasında Ukraynalı top model Daria Kyryliuk sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşmış ve mekanın güvenlik görevlisi tarafından darp edildiğini söylemişti. Daria'nın dayak yediği mekanın sahibi ise Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi çıktı.

Momo Beach'in sahibi olan Burak Beşer'in Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile tanışmadan önceki erkek arkadaşı olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıl, mekanda düzenlenen partiye katılmak isteyen Şeyma Subaşı, içeriye alınmamıştı. Kapıdaki görevlilere 20 dakika boyunca dil döken Şeyma Subaşı başarılı olamayınca geri dönmek zorunda kalmıştı. Daha sonra medyada yer alan haberlerde, Burak Beşer'in nişanlısı Ece Akbulut'un Şeyma Subaşı'nı mekana aldırmadığı iddia edilmişti.

Şeyma Subaşı darp olayından haberdar olduktan sonra, Instagram hesabından yakın arkadaşı olduğunu söylediği Daria Kyryliuk'ın hikayesini paylaşarak olayı kınadı. Subaşı hikayesinde şöyle yazdı:

“Çok yakın, çok tatlı arkadaşım neler yaşamış. Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten. Keşke eğlence mekânları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler. Korkunçsunuz”



Momo Beach'in kurucu Burak Beşer, araç üstü ekipman ve damperli kamyon kasasını ilk üreten firmalardan Hidro-mak firmasının sahibi.

2017 Alaçatı'da Momo adlı bir restoran açıp satan daha 2018'de Dalyan'da The Beach of Momo'yu hizmete sokan Beşer'in mekanının kapasitesi 1000 kişi. Geçmişte de garsonların müşterilerle kavga ettiği Momo Beach'e rezervasyonlar Instagram üzerinden yapılıyor.

7 KEZ CEZA ALDI

Öte yandan, Koronavirüs önlemlerinin uygulanmadığı ve tatilcilerin saatlerce yan yana eğlendiği işletmelerden olan biri olan The Momo Beach'e ceza yağdı. Polis, söz konusu mekana yaz başından bu yana 7 kez denetledi ve her defasında 9'ar bin lira para cezası kesti.