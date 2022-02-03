Defne Joy Foster’ın oğlunun son hali görenleri şaşırttı

2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın 12 yaşına giren oğlu Can, sosyal medyada son haliyle gündem oldu.

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Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde 2 Şubat 2011’de ölü olarak bulunmuştu. Bu ölüm tüm Türkiye’yi yasa boğarken, Foster hayatını kaybettiğinde geride minik bir erkek çocuğu bıraktı.

Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can, şimdi 12 yaşında.

Foster’ın vefat ettiği dönem evli olduğu eşi Yasin Solmaz, oyuncunun ölümünün ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu Can ile yakından ilgilendi.

Can’ın son halini görenler duygusal anlar yaşadı.

Sosyal medya kullanıcıları, “Anneni andırıyorsun!” ve “Keşke annen büyüdüğünü görebilseydi” tarzında yorumlar yaptı.

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