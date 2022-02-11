Demet Akalın sosyal medyanın diline düştü

Demet Akalın'ın internette alışveriş yapmak isterken yaptığı bir hata sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı, seçtiği el ütüsünün fiyatının saniyeler içinde 300 liradan 940 liraya çıktığını söyledi. "Yuhh ya dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" dedi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Akalın, sepetine 3 tane ütü eklemişti...

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Demet Akalın, online alışveriş yaparken yaptığı bir hatayla olay oldu.

Bir alışveriş platformundan el ütüsü almak isteyen şarkıcı, ürünün adetini önce ikiye sonra da üçe arttırdığı fark etmeyerek, fiyatın saniyeler içinde üçe katlanmasına anlam veremedi.

“YUH YANİ DOLANDIRIYORSUNUZ”

Bu durumu Instagram hesabından paylaşan Akalın, “Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim” ifadelerini kullandı.

Takipçilerinin bu hatayı fark etmesinin ardından şarkıcı sosyal medyanın diline düştü. Akalın takipçileri tarafından tiye alındı.

“AZ KALDI 3 TANE ÜTÜ ALIYORDUM”

Öte yandan, 3 ütü aldığı paylaşımını kaldıran Demet Akalın, “Az kaldı 3 tane ütü alıyordum” notuyla yeni bir paylaşımda bulundu.

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