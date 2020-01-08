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Demet Akalın’ı kriz vurdu
Demet Akalın’ı kriz vurdu
Erdem Kınay 42 yaşını yakın dostlarıyla kutladı. Arnavutköy'de bir balıkçıda gerçekleşen doğum günü partisini Demet Akalın organize etti.
Emre ÇEVİK
Magazin 8 Ocak 2020 - 08:17

Ünlü DJ Erdem Kınay, dün Arnavutköy’deki bir balıkçıda, dostlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Demet Akalın’ın organize ettiği partiye çok sayıda isim katıldı. Alişan ve Buse Varol çifti de doğum günü partisindeydi.

Mekan çıkışında duygularını dile getiren Kınay, “Haberim yoktu. Demet sağ olsun, böyle ince şeyleri o düşünür” diyerek Akalın’a teşekkür etti. Ünlü şarkıcıda, “Erdem’le yazın çok güzel işlerimiz olacak” diyerek karşılık verdi.

Berkay’la hediye krizi yaşadıktan sonra bir süre gündemden düşmeyen Demet Akalın, muhabirlerin “Ne hediye aldınız?” sorusuna ise “Ayakkabı aldım. Kriz var, çantalardan, takılardan nelere düştük görüyor musunuz?” diyerek şaşırtan bir yanıt verdi.