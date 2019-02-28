Dilan Çiçek Deniz: Mutlu oluyorum, ağlıyorum…

Çukur dizisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İçinde bulunduğumuz perşembe gününü pas geçmeyen ve bir TBT yaparak çocukluk yıllarında çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Dilan aynı zamanda doğum gününü kutlayan takipçilerine şunları yazdı:

“İlk fotoğraf anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir'de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken… Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum… Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum.

Seneca belirsizlikle ilgili “Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi” demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum, iyi ki… Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz ! 24″