Drew Barrymore’dan 47. yaşına özel makyajsız selfie

Drew Barrymore, 47. yaş gününü kutlamak için doğal, makyajsız bir selfie'sini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Drew Barrymore 47. yaş gününü makyajsız bir selfie ile kutladı. Ünlü oyuncu, fotoğrafı çekmek için banyosundaki aynanın yanında durdu ve doğum gününün denk geldiği tarihi vurguladı: 22.02.2022

Barrymore, Reese Witherspoon gibi pek çok ünlü arkadaşlarından da iyi dilek yorumları aldı.

Oyuncu, talk-show’una ev sahipliği yapmadığı veya bir proje üzerinde çalışmadığı zamanlarda iki kızı Olive ve Frankie ile vakit geçiriyor.

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