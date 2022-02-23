Drew Barrymore’dan 47. yaşına özel makyajsız selfie
Drew Barrymore, 47. yaş gününü kutlamak için doğal, makyajsız bir selfie'sini paylaştı.
Drew Barrymore 47. yaş gününü makyajsız bir selfie ile kutladı. Ünlü oyuncu, fotoğrafı çekmek için banyosundaki aynanın yanında durdu ve doğum gününün denk geldiği tarihi vurguladı: 22.02.2022
Barrymore, Reese Witherspoon gibi pek çok ünlü arkadaşlarından da iyi dilek yorumları aldı.
Oyuncu, talk-show’una ev sahipliği yapmadığı veya bir proje üzerinde çalışmadığı zamanlarda iki kızı Olive ve Frankie ile vakit geçiriyor.