Ebru Şahin kimdir? Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin kaç yaşında?

Yetenekli oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin’in hayatı merak ediliyor. Ebru Şahin, 1994 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Kan Parası isimli sinema filmi ile yaşayan Ebru Şahin hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin’in hayatı şu şekilde. Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.
Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.
Ebru Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)