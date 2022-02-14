Ece Erken isyan etti: Borcu olanlar ‘Borcu vardı’ diye geziyor!

Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, üç hafta önce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Eşinin vefatıyla zor günler geçiren Erken, sosyal medya hesabından isyan etti.

Sozcu.com.tr

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Sunucu Ece Erken ile Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021’de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu. Çift, evlilik haberini, “Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

Ancak üç hafta önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Eşinin ölümüyle zor günler yaşayan Erken, sosyal medya hesabından katillere ve Mahmutyazıcıoğlu’nun arkadaşlarına isyan etti.

Erken, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı yazılı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

“NEYE YANAYIM BİLMİYORUM Kİ…”

“Neye yanayım bilmiyorum ki, hangi birine? O gün evden çıkmak istemeyen, play station oynamayı isterken Fikret Orman, Serkan Yazıcıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Fatih Doğan ile yine Beşiktaş’la ilgili toplantıya gitmene engel olmayan kendime mi? ‘Gel, evin oralarda yapın’ dedim onda bile ‘Ahmet Ürkmezgil’in eşi yoğun bakımda bizim balıkçıya yakın hastanede eşi, ne olur ne olmaz, eşine bir şey olur orada olsun’ demiştin, onda bile yine başkasını düşünmüştün, o gece seni kimse düşünmese de, sen herkesi düşünürdün…”

“Hayatta hiçbir şey olamamış, dışlanmış, hiç sevilmemiş anca silahla kendini mafya sanan, katiller Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve diğer magandalara mı yanayım, verdikleri yalan ve trajikomik ifadelere mi? Yoksa senin aslanlar gibi tek başına mücadelene sessiz kalan sözde masada oturduğun arkadaşlarına mı?”

“ADAM DİYE GEZİYORLAR YA HÂLÂ ŞAKA GİBİ”

“Adam diye geziyorlar ya hâlâ şaka gibi. Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Ah Şafağım ah. Neye yanayım yine sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi? Kimse mi arabasına almamış, akıl edememiş? Sanki boynuna bir şey olmuş al arabana götür işte! Ya ikinci gün Cundalı’nın açılması? Sen olsan 40’ını beklerdin, hatta kapardın o mekanı öyle adamdın sen sevgilim, sen de maddiyat değil maneviyat vardı. Senin yanında başkasına bunlar olsaydı yine kendini siper ederdin tıpkı Beşiktaş’la ilgili hiç suçun yokken kendini siper ettiğin gibi, kongreye bile aslanlar gibi tek başına gidip suçlanmadığın şeyleri sahiplenmen gibi.”

“BÜLENT AĞABEYİM’ DEDİĞİN KALLEŞ ÇIKTI”

“Hiç korkak olmadın, kimsenin arkasına saklanmadın aşkım sen. Kardeşim diye her saniye seni arayan, senden bir şeyler isteyen, senden alıp götürenler yoktu cenazende. Borcu olanlar ‘borcu vardı’ diye geziyor etrafta. Mesela ‘Bülent ağabeyim’, ‘kardeşlerim’ dediğin kalleş çıktı be aşkım. Benimse tam da senin istediğin oldu küs olduğum, barışmamı istediğin herkes geldi. Senin benim için çok üzüldü, çünkü senden çıkarları yokmuş. Hele değerlin Türkan teyzen yalnız bırakmadı, daha önce tanışamadığım akrabaların sağ olsun hep aradı beni. Öyle yüce gönüllü bir adamdın ki sen Eymen’in okul masrafından, sağlık sigortasına kadar düşünen, her anlamda babasız büyüttüğüm evladıma aslanlar gibi babalık yapan adam gibi adamdın. Her gün seni soruyor o da çok özledi seni benim gibi.”

“ÇOK ZOR DAYANIYORUM”

“Her şeyden önce çok iyi bir insan, kızlarına aşık bir babaydın. Allah’ım belki de yükünü gördü, üzüldü yanına aldı seni. Şu an inşallah cennetten bizi seyrediyorsundur, ‘üzülme’ diyorlar aşkım ‘sen üzülürsen üzülür’ diyorlar. Ne olur üzülme ama ben çok zor dayanıyorum. 5 kilo verdim, yanımda olsaydın belki beğenmez ayrılırdın benden. Keşke böyle olmasaydı ama rabbim dayanamayacağın yük vermezmiş bu da benim sınavım, çok mücadele ettik, ilk kez bu kadar çok sevildim ben de çok ama çok sevdim. Allah senden razı olsun varsa hakkım sonuna kadar helal olsun. Hakkını helal etmişsindir umarım sen de bana. Davanın peşinde olacağım ağırlaştırılmış müebbet aldıkları gün yüküm az da olsa hafifleyecek, seni son nefesime kadar seveceğim, adını yaşatacağım.”

“ALLAH DÜŞMANIMIN BAŞINA BİLE VERMESİN”

“Acımı ancak yaşayanlar anlar, gece olsun istemeyenler, ateş düştüğü yeri yakıyor. Herkes hayatına mutlu mesut devam ediyor benimse her günüm aynı. Allah düşmanımın başına bile vermesin, sabır diliyorum kendime, sevdiklerinin yokluklarıyla sınanan herkese. Geçmeyecek ama azalacak, sabır.”

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