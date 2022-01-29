Ece Erken’den cinayetle ilgili yeni açıklama

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan cinayetin ardından Ece Erken yeni bir açıklama geldi.

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan ve aralarında ‘Drej Ali’ olarak bilinen Ali Yasak’ın yeğenleri Ali Yasak ve Kadir Yasak’ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Yaşanan bu gelişmeyle ilgili Ece Erken yeni bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte olduğu bir foto da paylaşan Ece Erken, şu ifadeleri kullandı;

*HAYATIMI kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım.

“KATİLLERİNİN YAKALANDIĞI HABERİNİN BANA VERDİĞİ GÜÇLE…”

*Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim.

*Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.

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