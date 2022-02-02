Elektrik faturasını paylaşan İdo Tatlıses isyan etti

İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, evine gelen elektrik faturasına "Böyle ölmem füze atın" sözleriyle isyan etti.

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Gülse Birsel, Seray Sever, Gökhan Özoğuz, Yeşim Salkım gibi ünlü isimlerin elektrik ve doğalgaz faturası isyanına İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses de dahil oldu.

Instagram hesabından evine gelen 7 bin 40 liralık elektrik faturasının fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, “Böyle ölmem füze atın” notunu düştü.

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“BEN BUNA SADECE OHAA DİYORUM”

Geçen günlerde Instagram hesaplarından paylaşım yapan Gülse Birsel, Seray Sever, Gökhan Özoğuz ve Yeşim Salkım gelen faturalara tepki göstermişti.

3+1 evde oturan Gülse Birsel, “Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” diyerek 2 bin 500 liralık faturasını paylaşmıştı. Seray Sever 4 bin 100 liralık faturasını yayınlayarak “Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura” ifadelerini kullanmıştı.

Gökhan Özoğuz, “Bir ülkede su, elektrik, ısınma gibi zorunlu ihtiyaçlara yüzde 150’ye varan zam yapamazsınız!” sözleriyle isyan etmişti.

2 bin 200 TL’lik doğal gaz faturasının ardından battaniyenin altına girerek video paylaşan Yeşim Salkım ise “Ben Türkiye’den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız?” demişti.

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