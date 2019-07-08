Adriana Lima, Türk işadamıyla el ele! Emir Uyar kimdir, kaç yaşındadır?

Dünyaca ünlü manken Türklerden vazgeçmiyor! Adriana Lima, yazar Metin Hara ile ayrıldıktan sonra bu kez de Türk işadamı Emir Uyar ile görüntülendi. Peki Emir Uyar kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...

Adriana Lima, Türk işadamı Emir Uyar ile Mikonos’ta el ele görüntülendi. Lima’nın Metin Hara ile bir buçuk yıl süren birlikteliği de geçen yıl sona ermişti.

EMİR UYAR KİMDİR?

1982 yılında doğdu. Emir Uyar lise eğitimini İstanbul’da Alman Lisesi’nde tamamladı.2006 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu.Uyar, Makine Sanayi, tekstil, enerji ve gayrimenkul yatırım alanlarında tecrübe edindi.

Ailesi Venedik’te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibi olan Uyar, kendisi de ailesiyle birlikte çalışıyor. Uyar, daha önce de Lindsay Lohan ile iş birliği yapmıştı.38 yaşındaki iki çocuk annesi Adriana Lima basketbolcu Marko Jaric’ten aldatıldığı için boşanmıştı.