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En güzeli Hande Erçel
En güzeli Hande Erçel
'Los Angeles Kozmetik Cerrahi Kliniği'nin 3 estetik doktoru 6 yıldır 'Top Beauty World' adını verdikleri bir organizasyonla dünyanın en güzel 100 kadınını seçiyor. Emma Watson, Selena Gomez, Miranda Kerr ve daha birçok ünlü yıldızı geride bırakan Hande Erçel 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi.
Sozcu.com.tr
Magazin 21 Aralık 2020 - 09:55

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Hande Erçel, güzelliğiyle dünya çapında da ses getirmeyi başardı.

Hande Erçel ‘Top Beauty World 2020’nin ‘En Güzel 100 Kadını’ sıralamasında birinci oldu.

Hande Erçel

İLK 10’DA İKİ HİNDİSTANLI VAR

Listede Hande Erçel’i, Deepika Padukone, Barbara Palvin, Im Yoona, Lesti Kejora, Alexandra Daddario, Emilia Clarke, Chou Tzuyu, XuJiaq Kiki ve Aishwarya Rai Bachchan takip etti.

LİSTEDEKİ DİĞER TÜRK YILDIZLAR

Hande Erçel’in dünya güzellerini geride bıraktığı listede 5 Türk daha yer aldı. Listeye Neslihan Atagül 89, Elçin Sangu 83, Demet Özdemir 75, Fahriye Evcen 45, Tuba Büyüküstün 29. sıradan girdi.

Deepika Padukone

Barbara Palvin

Im Yoona

Lesti Kejora

Alexandra Daddario

Emilia Clarke

Chou Tzuyu

XuJiaq Kiki

Aishwarya Rai Bachchan

 

Son güncelleme: 10:00 - 21.12.2020
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