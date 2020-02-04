Enes Batur kimdir? Enes Batur nereli ve kaç yaşında?

Enes Batur, 1998 doğumludur. Başta Youtube olmak üzere sosyal medyada milyonlarca kişinin takip ettiği Enes Batur hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Enes Batur nereli ve kaç yaşında?

20 Aralık 2019 tarihinde çıkarttığı Dolunay isimli parça ile müzik piyasasına bomba gibi düşen Enes Batur hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Enes Batur kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı filmler…

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Babası polis emeklisi, annesi ise hemşiredir. Küçük yaşlarda video içeriği üretmeye başlayan Enes Batur kısa sürede fenomen oldu. Her yıl düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri 2017 yılında ilk defa En İyi YouTuber/Instagrammer kategorisi altında bir ödül verdi ve ödülün sahibi Enes Batur oldu. Ancak daha sonra Batur’un kanalında ‘çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler’ bulunduğu gerekçesiyle ödülü geri alındı. Ancak, Altın Kelebek ödül tartışmalarının hemen ardından 2018’de Altın Palmiye Ödülleri’nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü’nü kazandı.

Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018’de vizyona girdi. 2. Filmi Enes batur gerçek kahraman 31 Mayıs 2019’da vizyona girdi. 2019'un son günlerinde çıkardığı “Enes Batur – Dolunay” adlı parça ise hiç beklenmedik bir anda müzik piyasasına bomba gibi düşerken dijital medyada paylaşıldığı dakikadan itibaren ilk yarım saat içerisinde 500.000'den fazla kişi tarafından izlenerek önemli bir rekora imza attı. Enes Batur’un Youtube kanalında şu an 15,2 milyon takipçisi bulunuyor.

Ödülleri:

2018 – Altın Palmiye Ödülü – “Yılın Sosyal Medya Fenomeni”

2017 – Altın Kelebek Ödülü – “En İyi YouTuber /Instagrammer” (Geri Alındı)

Enes Batur filmleri:

2019 – Enes Batur Gerçek Kahraman

2018 – Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?