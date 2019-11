Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde, Orhan Atmaca karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Engin Altan Düzyatan, 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.

Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında “Los Angeles Movie Awards”da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülen Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Gülşah Soydan Erkoçlar’ın kızı Neslişah Erkoçlar ile nikah masasına oturmuştur. Engin Altan Düzyatan’ın, bu evlilikten Emir Aras isminde bir oğlu vardır.

Koçum Benim, Yeditepe İstanbul, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Yol Ayrımı, Son, Cinayet gibi televizyon dizilerinde; Ayrıca Cennet, Romantik Komedi, Bir Avuç Deniz, Anadolu Kartalları, New York'ta 5 Minare, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi sinema filmlerinde rol alan Engin Altan Düzyatan, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Orhan karakterine hayat vermektedir. Engin Altan Düzyatan, 1.85 metre boyunda, 76 kilo ve Aslan burcudur.

Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı diziler:

Kurşun / Orhan Atmaca / 2019

Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19

Çırağan Baskını / Poldi/Mustafa / 2014

Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014

Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13

Son / Halil / 2012

Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010

Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009

Dantel / Emre / 2008

Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008

Sevgili Dünürüm / Murat / 2007

Affedilmeyen / Orhan / 2007

Kızlar Yurdu / Özgür / 2006

Sıla / Gazeteci / 2006

Kadın Her Zaman Haklıdır / Pekcan / 2005

Belalı Baldız / Vedat / 2005

Sil Baştan / Cihan / 2004

Azize / Efe / 2004

Mühürlü Güller / Engin / 2003

Kampüsistan / Levent / 2003

Hürrem Sultan / Şehzade Bayezid / 2003

Alacakaranlık / Doktor / 2003

Koçum Benim / Orçun / 2002-04

Yeditepe İstanbul / Konuk Oyuncu / 2001

Bizim Otel / Altan / 2001

Ruhsar / Yapışık İkiz Barış / 1997

Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı filmler:

Kalbin Zamanı / Demir / 2004

Cennet / Can / 2007

Mezuniyet / 2009

New York'ta Beş Minare / Timur / 2010

Romantik Komedi / Cem / 2010

Bir Avuç Deniz / Mert / 2010

Anadolu Kartalları / Kemal / 2011

Bu Son Olsun / Sinan / 2012

Romantik Komedi 2 / Cem / 2013

Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013

Bilal: Özgürlüğün Sesi / Türkçe Seslendirme / 2015

Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016

Ve Perde / 2016