Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı fotoğraf görenleri şaşırttı

Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından filmin afişini paylaştı. Oyuncunun afişte Bergen'e olan benzerliğini görenler ise gözlerine inanamadı.

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Şarkıcı Bergen’in hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Bergen’ filmi 4 Mart’ta vizyona girecek.

Yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binayı’n yaptığı film oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Filmde Bergen’i canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın dün akşam Instagram hesabından paylaştığı afiş ise görenleri şaşırttı.

Oyuncunun Bergen’e benzerliğini gören sosyal medya kullanıcıları “Bu kadar benzerlik normal değil”, “Afiştekini Bergen zannettim” ve “Bergen’e Bergen’den daha çok benzemişsin” yorumları yaptı.

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