Fatih Ürek’ten Demet Akalın’a net yanıt!

Kısa bir süre önce Demet Akalın’ın yaptığı zehir zemberek açıklamalarla gündeme gelen Fatih Ürek, Akalın tarafından kendisine yapılan suçlamalara yanıt verdi. Güzellik merkezinin açılış davetinde boy gösteren Ürek, geçtiğimiz günlerde yaşadığı Demet Akalın’la olan polemiğinden rahatsız olduğunu ve bu konu hakkında fazla konuşmak istemediğini söyledi. Ürek sorulan sorular karşısında gazetecilere “Asla konuşmam, onun ne dediği beni ilgilendirmiyor. Konuşmuyorum ve polemiğe girmek istemiyorum. Ben onu kardeş olarak uyardım. Belli ki onu biri doldurmuş” sözleriyle dile getirdi. Gazetecilerin tekrar barışır mısınız? bir araya gelir misiniz? sorusuna ise; “Kimseyle bir araya gelmek istemiyorum” diyerek noktayı koydu.

“ZORDA KALDIĞI ZAMANLAR HEP ÇOCUĞUNU ÖNE SÜRÜYOR”

Ürek, Demet Akalın’ın kızıma beddua etti iddiasına ise ateş püskürdü. Ürek,”Ne olursa olsun, küçücük bir çocuğa ben nasıl beddua edeyim. O zorda kaldığı zamanlar hep çocuğunu öne sürüyor. Bu yüzden konuşmak istemiyorum işte bu çok ayıp bir şey. Çok günah bir şey bu, doğum gününe de gittim, 5’i bir yerdesini de aldım. Niye böyle şeyler çıkarıyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.