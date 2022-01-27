Fatma Girik yarın hayat arkadaşına kavuşacak

Bodrum'da yaşayan ve üç gün önce İstanbul'da yaşamını yitiren Fatma Girik yarın Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanında toprağa verilecek. Girik'in mezarı Memduh Ün'ün yanında hazırlandı. Girik, 30 yıl yaşadığı evine de son kez götürülecek.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bodrum’a bağlı Torba Mahallesi’nde yaşayan ve üç gün önce İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam’ın efsane ismi 79 yaşındaki Fatma Girik’in defini için hazırlıklar tamamlandı.

MEZARI HAZIRLANDI

Atatürk Caddesi’ndeki Torba Mezarlığı’nın hemen girişinde 56 yıl birlikte olduğu ve 15 Ekim 2015’te yaşamını yitiren yapımcı Memduh Ün’ün hemen yanında mezarı açılan Fatma Girik için yarın Bodrum’da tören düzenlenecek.

SON KEZ EVİNE GİDECEK

Yarın Bodrum Belediye Meydanı’ndaki Adliye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Torba Mahallesi’nde 30 yıl yaşadığı evine son kez getirilecek olan Fatma Girik ardından Torba Mezarlığı’na defnedilecek.

Törene Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fatma Girik’in Bodrum’daki sanatçı arkadaşları ve dostları katılacak.

“YARIN HAYAT ARKADAŞINA KAVUŞMUŞ OLACAK”

Fatma Girik’in aile dostu Filiz Kalkavan “Fatma Hanım yarım asırlık ömrünü geçirdiği Memduh Bey’in ölümünün ardından çok sarsılmıştı. Bütün amacı onun yanında yer alabilmekti. Fatma Hanım yarın son yolculuğunda hayat arkadaşına kavuşmuş olacak. Allah rahmet eylesin” dedi.

İlginizi Çekebilir Usta sanatçı Fatma Girik'e veda

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu

İlginizi Çekebilir Fatma Girik'in yeğeni: İyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu...