Fatma Girik yarın hayat arkadaşına kavuşacak
Bodrum'da yaşayan ve üç gün önce İstanbul'da yaşamını yitiren Fatma Girik yarın Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanında toprağa verilecek. Girik'in mezarı Memduh Ün'ün yanında hazırlandı. Girik, 30 yıl yaşadığı evine de son kez götürülecek.
Bodrum’a bağlı Torba Mahallesi’nde yaşayan ve üç gün önce İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam’ın efsane ismi 79 yaşındaki Fatma Girik’in defini için hazırlıklar tamamlandı.
MEZARI HAZIRLANDI
Atatürk Caddesi’ndeki Torba Mezarlığı’nın hemen girişinde 56 yıl birlikte olduğu ve 15 Ekim 2015’te yaşamını yitiren yapımcı Memduh Ün’ün hemen yanında mezarı açılan Fatma Girik için yarın Bodrum’da tören düzenlenecek.
SON KEZ EVİNE GİDECEK
Yarın Bodrum Belediye Meydanı’ndaki Adliye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Torba Mahallesi’nde 30 yıl yaşadığı evine son kez getirilecek olan Fatma Girik ardından Torba Mezarlığı’na defnedilecek.
Törene Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fatma Girik’in Bodrum’daki sanatçı arkadaşları ve dostları katılacak.
“YARIN HAYAT ARKADAŞINA KAVUŞMUŞ OLACAK”
Fatma Girik’in aile dostu Filiz Kalkavan “Fatma Hanım yarım asırlık ömrünü geçirdiği Memduh Bey’in ölümünün ardından çok sarsılmıştı. Bütün amacı onun yanında yer alabilmekti. Fatma Hanım yarın son yolculuğunda hayat arkadaşına kavuşmuş olacak. Allah rahmet eylesin” dedi.