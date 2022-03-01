Fenomen Aycan Varış’ı ev sahibi evden attı

'Kısmetse Olur' adlı evlilik programıyla ünlenen Aycan Varış’a ev sahibi, oturduğu Sarıyer’deki lüks villasında yaşamak istediğini söyleyerek çıkmasını istedi. Evden çıkmayı reddeden Varış'ı ev sahibi mahkeme yoluyla tahliye etti.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Sarıyer’de lüks bir sitedeki villada oturan fenomen Aycan Varış’a ev sahibi Tuncay T., kiraların artmaya başladığı Haziran 2021’de evi boşaltması için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. Kira sözleşmesi devam eden Aycan Varış ihtarnameyi görmezden geldi.

Yasal haklarını kullanarak evden çıkmayan Aycan Varış’a Tuncay T. bu kez İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açtı.

EVDEN TAHLİYE EDİLECEK

Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya Aycan Varış ve taraf avukatları katılım sağladı.

Aycan Varış kira kontratındaki imzanın kendisine ait olduğunu belirterek, “Kontrattaki adreste oturmaktayım” dedi. Varış’ın avukatı ise, “Ev sahibinin ihtiyacını samimi olarak görmüyoruz bu nedenle davanın reddini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, davanın kabulüne Aycan Varış’ın kira kontratının feshine ve olduğu evden tahliyesine karar verdi.