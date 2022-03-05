Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı Paris’te dolandırıldı

Paris'e tatile giden oyuncu Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı, Eyfel Kulesi'nin önünde dolandırıldı.

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Oyuncu Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı geçen günlerde Fransa’nın başkenti Paris’e tatile gitti. Eyfel Kulesi’ne çıkmak isteyen çift, burada unutamayacakları bir olay yaşadı.

Eyfel Kulesi’nin çevresinde el çabukluğuyla değiştirdiği üç bardak içindeki top bulma oyununu izleyen çift, diğer izleyicilerin kolaylıkla topu bulduğunu görünce kendileri de oyuna katıldı. Fırat Albayram oyuna dahil olarak 150 euro verdi ve kaybetti.

Sonrasında Albayram, adamın etrafındaki kişilerin arkadaşı olduğunu ve yaptıkları bu numarayla insanları dolandırdıkları öğrendi.

“RESMEN TEŞKİLAT OLMUŞLAR”

Fırat Albayram, başına gelen olayı şu sözlerle dile getirdi: “Bir baktım topu gösterenler parayı kazanıyor. Demek ki kolay diye düşündüm. Meğer orada parayı kazananlar adamın arkadaşlarıymış. Ben de bir anda gaza geldim, 150 euro kazanacağımı düşündüm ama aksine elimdeki 150 euro’yu kaptırdım. Resmen teşkilat olmuşlar.”

Ceyda Kasabalı da şöyle konuştu: “Fırat parasını kaybettikten sonra yabancı bir turist yanımıza gelip olayı anlattı, ‘Onlar arkadaş ve herkese bunu yapmaya çalışıyorlar’ dedi.

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