Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi

Oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir aşk yaşadığı piyanist Emir Ersoy ile dün Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.

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Oyuncu Gökçe Bahadır, piyanist Emir Ersoy ile dün Alaçatı’da evlendi. Davete, ikilinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı.

KENAN DOĞULU ŞAHİT OLDU

Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken Emir Ersoy’un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Gökça Bahadır’ın gelinliğindeki siyah kuşak ve siyah eldiven detayı dikkat çekti.

Çift, Gökçe Bahadır’ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak.

İşte düğünden kareler:









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