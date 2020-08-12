Gürgen Öz kimdir? Gürgen Öz nereli, kaç yaşında?

Gürgen Öz, 1978 doğumludur. 2007 yılında Okan Bayülgen'in sunduğu Makina programında canlı yayında yaptığı doğaçlamalarla dikkatleri üzerine çek Gürgen Öz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Gürgen Öz nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Bay Yanlış dizisinde rol alan ve Levent Yazman karakterine hayat veren Gürgen Öz hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Gürgen Öz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

GÜRGEN ÖZ KİMDİR?

Gürgen Öz, 10 Mayıs 1978 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde bir yıl eğitim gördükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı giriş sınavlarına girdi ve kazandı. 2001 yılında mezun olduktan sonra tiyatro rejisi alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Konservatuvarda iki yıl boyunca asistan hocalık yapan Gürgen Öz, okul arkadaşlarından oluşan tiyatro grubuyla birlikte yurt dışında birçok festivale katıldı.

Konservatuvar yıllarında yazdığı Alman Satrancı adlı oyunu kısa filme çekildi ve yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüller aldı. Okul yıllarında ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları’nda görev aldı.

Çeşitli dizilerde ufak roller aldıktan sonra televizyon kariyerine başlayan Gürgen Öz, 2007 ve 2008 yılları arasında ‘Makine' isimli programda canlı yayında doğaçlama performansları ile Türk televizyonlarında bir ilke imza atmıştır.

Aynı zamanda Semiha Berksoy Opera Vakfı Tiyatro Stüdyosu’nda doğaçlama dersler veren Gürgen Öz, 28 Ağustos 2018 tarihinde Emily Mahringer ile Danimarka’da evlenmiştir. Gürgen Öz’ün bu evlilikten İda isminde bir kızı vardır.

Gürgen Öz'ün rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Teneke – Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Kadınlar da Savaşı Yitirdi – Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Terk – Stüdyo Drama

Suret – Stüdyo Drama

Gürgen Öz’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Bay Yanlış (Levent) (TV Dizisi)

2019 – Hareket Sekiz (Zolka) (Sinema Filmi)

2016 – N'olur Ayrılalım (Turgay) (TV Dizisi)

2016 – Müthiş Bir Film (Ali Kemal) (Sinema Filmi)

2014 – Zaman Makinesi 1973 (Tolga) (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Yiğit) (Sinema Filmi)

2012 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2011 – İstanbul’un Altınları (Tankut Açık) (TV Dizisi)

2010 – Romantik Komedi (Yiğit) (Sinema Filmi)

2010 – Görünmeyen (Erol Soykan) (Sinema Filmi)

2009 – Sakarya Fırat 1. Sezon (Uzman Çavuş Cemil) (TV Dizisi)

2008 – Sıcak (Adem) (Sinema Filmi)

2008 – Avrupa Yakası 5. Sezon (Cesur) (TV Dizisi)

2008 – Plajda (Can) (Sinema Filmi)

2007 – Kısmetim Otel (Sinan Kısmetim) (TV Dizisi)

2007 – Havva Durumu (Sarp) (TV Filmi)

2006 – Çinliler Geliyor (Ahmet) (Sinema Filmi)

2006 – Selena (Yeni Hades) (TV Dizisi)

2006 – Kilit (Şeref) (TV Filmi)

2006 – Hokkabaz (Erkut) (Sinema Filmi)

2005 – Aşka Sürgün (Aykut) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Oyunu (Serkan) (TV Dizisi)

2003 – Melek (Kemal) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2001 – Aşkım Aşkım (Dolarcan) (TV Dizisi)

2000 – Şarkıcı (Sinema Filmi)