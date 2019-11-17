Hadise: Kim diyor yalnız olduğumu!

Kıyafetinden bahseden Hadise, “Parladık bugün yine. Bunlar böyle aynalı, çizmedikilerin hepsi taş, kıyafet de aynalı ve taşlı detaylar var. Patlamayı seviyorum ben sahnede, ışıkla birlikte daha da disko ışıltısına bürünüyor kıyafet. Seviyorum, bazen de çok basit simsiyah bir şeyde tercih edebiliyorum. O günkü moduma bağlı diyebiliriz. Bugün kendimi enerjik şıkır şıkır hissediyorum” diye konuştu. Kıyafetim ağır değil diyen Hadise, “Kıyafet konusunda kombinlemeyi severim, her şeyin çok pahalı tutması gerekmiyor. Güzel kombinlenemesi gerekiyor” dedi. Çizmelerinin özellikle dans çizmesi olduğunu söyleyen Hadise, “Çizmelerim Amerika'dan geldi, ona göre yaptırdım. Topuğu ve altı dans eden edenler için yapılmış. Ben de ona göre aldım ve çok rahatım bunlarla” dedi.

Sahne kıyafetlerinin pahalılığı sorulup, tekrar kıyafetlerinizi giyiyor musunuz sorusuna şarkıcı, “Bazen tekrar giymeyi seviyorum. Ayıp bir şey değil yani. İnsanlar turneye çıkıyor ve seksen kere aynı kıyafetleri giyiyorlar. Biz iki kere giydin mi ne oldu, masraftan mı kaçtı oluyor. Bir kıyafet biraz ucuz olunca ne oldu parası mi bitti oluyor. Bence kombinlemek lazım, her şeyin çok fazla para tutması gerekmiyor. Ben değiştirmeyi seviyorum” diye cevapladı.

Murat Boz'la Avrupa turnesine çalacak olan Hadise, “Tam tarihleri belli değil. Yarışmadan sonra güzel bir Avrupa turnesi olacak. İkimizin de en hit şarkılarından oluşan güzel bir kaç şarkıda düet yaptığımız çok güzel bir birine akan iki sahne olacak. Murat'ta çok heyecanlı ben de. Tekrar yakın zamanda oturup konuşup üzerinden geçeceğiz güzel olacak. Sonuçta müzik yapacağız sahnede olacağız daha ne olsun. Benim en sevdiğim yer sahne zaten” dedi. Düetlerin hangi şarkılarda olacağının belli olmadığı söyleyen Hadise, “Murat'ta benim gibi işini dört dörtlük yapmayı seven biri, o sahne mükemmel olmalı, ışıklarıyla repertuvarıyla, akışıyla müziğiyle çok çalışıp sevenlerimize güzel bir şov hazırlayacağız” şekinde konuştu.

“AJDA BİZİM İÇİN MÜTHİŞ BİR SÜRPRİZDİ”

Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne alan Hadise, ‘O Ses Türkiye' sonrası albüm çalışması sinyallerini verdiği röportajında, “Yarışma sonrası albüm yetişir mi yetişmez mi emin değilim. Söylediğim şarkılara bağlı, beğendiğim şarkılara bağlı. Onun için düşünüp iyi bir karar vermemiz lazım ekibimle birlikte. Onun dışında Yıldız Tilbe'den aldığım parçaların bir tanesini en azından single olarak çıkarmak istiyorum. Sevenlerime sunmak istiyorum. Şarkı çok güzel klip çekmek istiyorum. Onun heyecanını yaşıyorum. Onu en hızlı şekilde yapmak istiyorum. Onun dışında konserler ‘O Ses Türkiye' bizi öldürüyor, onu size söyleyeyim. Eve gelince böyle bayılıyorum” diye konuştu. Ajda Pekkan'ın yarışmayı ziyareti Hadise'ye hatırlatılınca, “Evet Ajda Hanım geldi. Bizim için müthiş bir sürprizdi. Çok eğlenceliydi bir kere. Ajda Pekkan'ı orada görmek bizim için büyük bir gurur. ‘O Ses Türkiye' koltukları da bu zamana kadar Türkiye'nin en değerli isimleri gelip gittiler. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. çünkü en büyük isimlerle aynı sırada oturmak müthiş bir gurur. Hepsiyle çok güzel enerji yakladık ne güzel” şekinde konuştu.

Ajda Pekkan'la sosyal medya da paylaştığı fotoğrafa gelen olumsuz yorumlara kızdığı hatırlatılıp, Aslı Enver, Murat Boz ayrılığını da olumsuz yorumlar geldiği, Boz ile turneye çıkası sonrası yorumlarım artacağı Hadise'ye sorulunca şarkıcı, “Girmiyorum, girmiyorum bu konulara girmiyorum” diye dans edip, konuşmayacağını söyledi.

“GEREKSİZ YERLERE TAŞINMASI ENTERESAN”

Serenay Sarıkaya'nın giydiği elbiseyi daha önce kendisinin giydiği hatırlatılınca, “Ne diyebilirim ki, Serenay çok güzel bir kız. Kıyafet aynı değil, kemer aynıydı. Aynı şeyleri giyebiliriz, bu gerçekten bizim ülkemizde çok büyük olay oluyor. İki sanatçı aynı kemeri takmış, dünyada bu şeyler çok olan şeyler ve bu kadar büyük haber olmuyor. Enterasan bu kadar gereksiz yerlere taşınması” şekinde konuştu.

Müzikallerde oynamak istediğini söyleyen Hadise, “Müzikalleri her sanatçı değerlendirmek ister. Sonuçta içerisinde müzik olduğu için bir de ben dansı da çok sevdiğim için kostüm sevdiğim için. Benim için aslında müthiş bir platform olur. Saçlar makyajlar şıkır, şıkır kıyafetler müzikler, Allahım yarabbim benim için cennet olur müzikal' diye cevapladı. Oyunculuğa yakın mısınız sorusuna, “Burada bana bir teklif gelsin pozisyonunda değilim. Gelirse değerlendiririm neden olmasın” diye cevapladı.

Yalnızlıktan sıkıldınız mı sorusuna Hadise, “Kim diyor yalnız olduğumu, Alla Allah. Siz niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz mesela. Sahne öncesi beni özel sorulara köşeye sıkıştıramazsınız. Yıllardır beraber değil miyiz arkadaşlar, bu soruları yıllardır soruyor sunuz, ne zaman sıkıştım. Hiç sıkışmam. Biri olsa da söylemem, bu benim özel hayatım. Bir gün evlenirim karşınıza çıkıp ben evlendim de demem söyliyeyim size. Özel hayatımı özel yaşamayı sevdiğim için ben kendi doğum günü partilerimde bile hiç kimseye izin vermem resim çekmelerine sosyal medyaya yüklemelerine. Benim böyle bi altın kuralım var, kendi özel hayatımla ilgili. O yüzden aşk, özel hayatımı da çok zor arkadaşlar, size söyleyeyim gelinlikle karşınıza çıkıp, hoşgeldiniz arkadaşlar dememi bekleyin” diye konuştu.