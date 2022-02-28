Halil Sezai ifade verdi
Komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, sahne aldığı mekanda söylediği "Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim" sözleri nedeniyle savcılığa ifade verdi.
İstanbul Tuzla’da 2020 yılında komşusu Hüseyin Meriç’i (67) darbettiği gerekçesiyle ‘silahla yaralama’, ‘alenen hakaret’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, 1 buçuk ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuştu.
Hüseyin Meriç, Halil Sezai’nin geçen yıl sahne aldığı mekanda kafası iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemediğini, “bir dahaki sefere inşallah” ifadelerini kullandığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Meriç’in şikayeti üzerine ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından soruşturma başlattı.
Avukatı ile Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne giden Halil Sezai, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi.
“SOHBET EDİYORDUM”
Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda şüpheli sıfatıyla yarım saat ifade veren Halil Sezai’nin ifadesinde, kimseyi kastederek hakaret ve tehditte bulunmadığını söylediği öğrenildi.
Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Sezai’nin, konserde sohbet ettiğini öne sürdüğü bilgisine ulaşıldı.