Hande Ataizi’nin silikonlu kalçasına yorum yağdı

Kalçasını dik göstermek için silikonlu iç çamaşırı giyen oyuncu Hande Ataizi sosyal medyada olay oldu.

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Standart boyut

Hande Ataizi önceki gün katılacağı davet için evinde hazırlandı. Saçını makyajını yaptıran Ataizi, fotoğrafçı Ayhan Akbaş’a verdiği pozları da Instagram hesabından paylaştı.

Fileli siyah bir elbise giyen Hande Ataizi’nin kalçasını dik ve dolgun gösteren silikonlu çamaşırı dikkat çekti.

50 yaşındaki oyuncunun paylaştığı karelere takipçileri yorum yağdırdı.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları:

* Hande Hanım kalçanıza neden o gereksiz şeyi koydunuz? Sanki kalçanızda tabak var gibi duruyor.

* Haftanın 4 günü spor yapan birisiniz buna hiç ihtiyacınız yok.

* Popo takviyesi var. Bence gerek yoktu Hande Hanım yaa. Gayet hoş ve güzelsiniz.

* O popo senin değil!

* Popo takviyesi bütün güzelliğini bozmuş.