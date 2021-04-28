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Hande Erçel ile Kerem Bürsin’den sürpriz fotoğraf

Dizi aşkı gerçeğe dönüşen ve ilk kez el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden sürpriz Maldivler tatili fotoğrafları geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından Maldivler’de birlikte çekilmiş pozlarını takipçileriyle paylaşınca kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Güncellenme: 09:52, 28/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Hande Erçel ile Kerem Bürsin’den sürpriz fotoğraf

Her fırsatta “Arkadaşız” açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler’e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.

İLK KEZ EL ELE

‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin yıldızlarının aşkı sonunda belgelendi. İkili, Maldivler dönüşü havaalanında el ele görüntülendi.

Kerem Bürsin, Hande Erçel’in bu pozunu, “Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara…” notuyla paylaşmıştı.

Şimdi de Maldivler tatili paylaşımları geldi.

Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel’le yaptığı Maldivler tatilinden bir kare paylaşarak, “Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel…” notunu düştü.

Kerem Bürsin’in ardından Hande Erçel’den de paylaşım geldi. Erçel paylaşımına, “Sevincimiz fıskiyelerin patlamasını sağlıyor” notunu düştü.

İkilinin aşk dolu kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Yayınlanma Tarihi:09:28,